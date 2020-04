Allarme onde elettromagnetiche a Milano, Striscia indaga

In questi giorni in Rete e sui social network circola un video allarmistico in cui un videomaker, armato di un misuratore di onde elettromagnetiche, muovendosi in alcune strade milanesi sostiene che nel capoluogo lombardo ci sarebbero livelli anomali di radiazioni, che secondo alcuni potrebbero essere collegati alla nuova rete 5G.



Per fare chiarezza, Striscia la notizia ha inviato Capitan Ventosa e il Ventosa Radio Team negli stessi luoghi in cui è stato girato il video virale. Dopo aver eseguito le rilevazioni con uno strumento professionale e certificato, è emerso che i valori di radiazioni registrati sono assolutamente sotto la soglia di legge (20 Volt/metro all’aria aperta e 6 V/m per i luoghi dove si sosta).



L’inviato del Tg satirico di Antonio Ricci ha anche dimostrato che basta azionare un walkie talkie per falsare le misurazioni e rilevare un immediato incremento del valore da 1,3 V/m a 8 V/m. Il servizio andrà in onda stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).



Del 5G Striscia si era già occupata con un servizio di Marco Camisani Calzolari, che spiegava di cosa si tratta.