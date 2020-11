Anche Melissa Satta ha avuto il Covid, il messaggio dell'ex Velina

Anche Melissa Satta ha avuto il Covid . L'ex Velina di Striscia ha rivelato ai suoi fan di essere stata contagiata insieme al figlio Maddox e di aver trascorso gli ultimi giorni in casa in quarantena. La showgirl ha confessato di aver preferito vivere questo momento privatamente e che per questo ha continuato a pubblicare post con foto realizzate in precedenza, per mantenere la privacy sulla sua condizione finché la malattia non avesse fatto il suo corso. Ora che il suo tampone è risultato negativo, però, Melissa ha voluto condividere la sua esperienza.

Melissa è solo l'ultima delle vip che ha confessato di aver avuto il Covid. Proprio negli ultimi giorni Gerry Scotti ha raccontato la sua esperienza in ospedale: "Tutti sperano di non prenderlo - ha detto - Quando poi lo prendi, speri che sia un di quelle forme per cui te la cavi con una Tachipirina. Ma quando ti accorgi che il sistema casalingo non basta, allora devi andare da quelli che hanno la pratica. E la pratica se la sono fatta questi ragazzi in questi mesi. Non ti devi spaventare", ha raccontato lo Zio Gerry, che in ospedale ha trascorso ben 13 giorni.



Ma la lista è lunga, tra chi lo ha preso in forma asintomatica, come il nostro Valentino Picone, e chi invece con qualche complicazione.