Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) secondo appuntamento con la corsa al Colle del nuovo inviato Enrico Lucci, che commenterà in diretta le votazioni per eleggere il prossimo Presidente della Repubblica insieme a un ospite d’eccezione: Clemente Mastella.



In attesa di vederlo questa sera, ecco com'è andato il primo giorno di voto.