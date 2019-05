Antonio Conte ha firmato con l'Inter, obiettivo Champions League

Antonio Conte è il nuovo allenatore dell'Inter. Manca l'ufficialità, ma il tecnico, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello sport, ha già firmato per un contratto triennale che porterà nelle sue tasche ben 9 milioni netti a stagione più bonus.



Negli ultimi mesi il suo nome è stato accostato a fasi alterne ai nerazzurri e ai bianconeri.

Già, perché dopo l'addio di Allegri alla Juve, in tanti credevano che l'ex commissario tecnico della nazionale sarebbe potuto ritornare all'ovile e cioè dalla Vecchia Signora da cui si era allontanato sbattendo la porta nel 2014.



E invece tutto è andato come previsto.

L'Inter ha appena annunciato con un tweet l'esonero di Spalletti e tra oggi e domani dovrebbe arrivare la comunicazione ufficiale dell'arrivo di Conte, che già sabato sarà al fianco della dirigenza alla finale di Champions League a Madrid.





FC Internazionale Milano comunica che Luciano Spalletti non ricopre più il ruolo di allenatore della Prima Squadra.

Il Club ringrazia il tecnico per il lavoro svolto e per il percorso compiuto insieme. #FCIM — Inter (@Inter) 30 maggio 2019

L'allenatore pugliese avrà il compito di far fare il salto di qualità ai nerazzurri, magari riuscendo a conquistare quella coppa con le orecchie che gli è sfuggita con la Juve e che gli è valsa un tapiro.