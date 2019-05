Antonio Ricci è il personaggio dell’anno. Anche per l’olio.

«Antonio Ricci è l’autore televisivo che nel corso del 2017 si è distinto per il suo impegno, insieme allo staff di Striscia la Notizia, nella salvaguardia contro le contraffazioni alimentari e dell’olio extra vergine d’oliva in modo efficace e divulgativo». Con questa motivazione, giovedì 15 marzo, a San Casciano in Val di Pesa (Firenze), il papà di Striscia la notizia ha ricevuto il riconoscimento speciale “Massimo Pasquini Award - Premio personaggio dell’olio 2018”.