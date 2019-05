Arrestato a Napoli con ingente partita di CR7

Premessa doverosa, con CR7 non stiamo parlando del famoso attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo, bensì di cocaina. Ieri la Squadra Mobile di Napoli, tramite un’indagine antidroga, ha intercettato il trasporto di sostanze stupefacenti e da lì è scattato il blitz. Il corriere era partito indisturbato da San Giovanni a Tedduccio, comune della periferia occidentale di Napoli ed era diretto a Giugliano, nell’entroterra.



Dopo un breve inseguimento gli agenti hanno fermato l’autovettura scoprendo al suo interno un notevole quantitativo di droga. All’interno del bagagliaio erano infatti contenuti ben 14 chili di polvere bianca: la sostanza era suddivisa in 13 involucri, recanti impressa la scritta “CR7”.



Si trattava di un trasporto “eccezionale” dal valore di circa 2milioni e mezzo di euro. La Squadra Mobile ha fermato il guidatore della Panda gialla, Antonio Niglio, 23enne già denunciato in passato. Il ragazzo è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed è stato condotto nel carcere di Poggioreale.



