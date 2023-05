Oggi a Striscia, dopo la denuncia del tg satirico arriva l’autorizzazione per i concerti. Ma molti live sono ancora a rischio

Dopo la denuncia di Striscia la notizia, la Regione Basilicata ha pubblicato il parere favorevole di valutazione di incidenza ambientale per i concerti in programma questa estate alla Cava del Sole di Matera. Ma i live di grandi artisti come Mika, Placebo, Lazza, Sfera Ebbasta, Tananai, Gianni Morandi e Articolo 31 – per cui sono già stati venduti i biglietti sul sito Ticketone.it (dove è ancora possibile comprarli) – sono ancora a rischio perché la Regione ha stabilito un vincolo a tutela dell’habitat di quella zona protetta: gli eventi devono essere distanziati di 5 giorni l’uno dall’altro, al fine di rendere il disturbo alle specie di uccelli lì presenti non continuativo. Peccato che i concerti in programma non rispettino questo criterio e siano, in alcuni casi, fissati addirittura in giornate consecutive.

