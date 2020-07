Il video in cui ballava scalzo sotto la pioggia ha fatto il giro del mondo e commosso tutti. Ora Anthony Mmesoma Madu, il giovane nigeriano protagonista di quelle immagini, potrà completare i suoi studi di danza grazie alla generosità di una sua conterranea, la ex ballerina Fadé Ogunro.



Divenuta ora una celebre imprenditrice, ceo di Bookingsafrica, agenzia che si occupa di mettere in contatto nuovi talenti africani con le imprese che si occupano di spettacolo, media e intrattenimento, Fadé Ogunro ha annunciato su Twitter la sua intenzione di pagare gli studi a Anthony: "Sono invidiosa delle sue belle linee, delle sue punte dei piedi e della sua grazia senza sforzo. Voglio pagare per la sua intera istruzione in qualsiasi parte del mondo, fino alla laurea", ha scritto.