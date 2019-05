Barbara d'Urso hot al Grande Fratello

Ieri sera al Grande Fratello Barbara d’Urso ha festeggiato il suo compleanno sfoggiando una mise che forse è passata inosservata ad alcuni utenti del web, ma a noi di certo non è sfuggita.



La conduttrice a mezzanotte ha lanciato in esclusiva il nuovo singolo di Cristiano Malgioglio, Dolce e amaro, canzone che la vede protagonista del videoclip.



“Non so come ho fatto a cambiarmi in due minuti” ha sottolineato Barbara appena rientrata in studio, poi si è girata per ringraziare il corpo di ballo alle sue spalle ed ecco la sorpresa!



L’abito nero, più che un vedo-non-vedo, era un vedo-eccome-se-vedo.



La D’Urso ha continuato ignara di cotanta trasparenza, ma poi - forse accortasi dell’incidente - ha concluso “ma sono riuscita a mettere tutto? Reggiseno? Mutandine? Ho tutto, sì ho tutto”.