La frecciatina di Belén Rodriguez sui suoi social e il vaffan***o pubblicato nelle storie Instagram non sono passati inosservati. Per questo motivo, questa sera a Striscia la notizia, Valerio Staffelli consegnerà il 31° Tapiro d’oro alla conduttrice argentina.



«Nella vita non si discute solo con gli ex compagni, si discute anche con i colleghi», ha dichiarato la showgirl ai microfoni dell’inviato del tg satirico che voleva sapere a chi fosse indirizzato quel commento sui suoi social, aggiungendo che «lui mi ha detto di prendere lezioni di italiano e io lo invito a prendere lezioni di canto».



Con quale cantante era arrabbiata la showgirl argentina? Presley? Sinatra? Fedez?



Con 31 Tapiri d’oro ricevuti dal 2008 a oggi, Belén è in cima alla classifica dei più attapirati della storia del Tg satirico di Antonio Ricci.



Il servizio completo questa sera, giovedì 13 ottobre, a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).