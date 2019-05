Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegnerà il primo Tapiro d’oro della 30ª edizione di Striscia la notizia a Belén Rodriguez per il siparietto hot di sua sorella Cecilia al Grande Fratello Vip, sorpresa dalle telecamere mentre era intenta a lavare le parti intime sotto la doccia. La showgirl argentina, che vanta il primato di più attapirata nella storia di Striscia con 24 Tapiri (seguita da Fiorello, fermo a quota 22), ha risposto così al tapiroforo: «Il momento è stato un po’ disgraziato. Almeno per lei, meno per i maschietti che guardavano. Penso che non dovessero inquadrare proprio lì». Belén ha poi commentato la sua esternazione a Casa Signorini dove, parlando di Cristiano Malgioglio, altro ospite della casa del GF Vip, senza troppi giri di parole ha detto: «Se fossi stata nella casa l’avrei ammazzato!». «A furia di guardarlo 24 ore su 24 mi sta venendo l’orticaria…» ha spiegato la Rodriguez, «tu ce la faresti a stare 24 ore su 24 con Malgioglio dentro alla casa?».