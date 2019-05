Belén Rodriguez, che vanta il secondo posto nella classifica dei personaggi più attapirati della storia di Striscia la notizia (19 statuette), questa sera, alla vista di Valerio Staffelli ​che si è presentato sotto casa sua per consegnarle il Tapiro d'oro per la ​presunta "maretta" con Joe Bastianich sulla gestione del ristorante Ricci​, non solo si è rifiutata di accettarlo, ma ha addirittura chiamato i Carabinieri che sono intervenuti con un'auto di servizio.