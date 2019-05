Con 7 milioni e mezzo di telespettatori è il programma più visto della giornata e registra il miglior debutto degli ultimi 4 anni. Antonio Ricci: «sono senza parole»

Ottimo esordio per Striscia la Notizia – la voce dell’intraprendenza che ieri, lunedì 25 settembre, ha inaugurato la 30esima stagione con un boom di ascolti: con 6.050.000 telespettatori e il 22.99% di share è risultato il programma più visto dell’intera giornata e ha registrato il miglior debutto degli ultimi quattro anni. Sul pubblico attivo, il più pregiato e di riferimento per gli investitori pubblicitari, il Tg satirico di Antonio Ricci condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti ha ottenuto il 25.06% di share. Alle 21.28, lo storico varietà campione d’ascolti ha raggiunto picchi di 7 milioni e mezzo di telespettatori (7.486.268), pari al 28.28% di share e al 30.61% di share sul target 15-64 anni. Rispetto al debutto della scorsa stagione, Striscia migliora il suo posizionamento conquistando oltre 680.000 telespettatori e tre punti percentuali di share. Sull’eccellente risultato Antonio Ricci ha detto: «Sono senza parole». Successo anche sui social: per tutta la serata di ieri l’hashtag #striscialanotizia è stato trending topic su Twitter.

La coppia Greggio-Iacchetti, tornata dietro al bancone per il 24esimo anno consecutivo, ha commentato così l’ottimo risultato: