Borgo San Giacomo, il palazzetto verrà finalmente completato

Il palazzetto dello sport di Borgo San Giacomo (Brescia) verrà completato e questa volta non è solamente una speranza.



Dopo oltre dieci anni di attese, ripartenze e brusche frenate, è ripartito l’iter per terminare il palazzetto. La procedura è stata avviata lunedì 4 luglio durante la seduta consiliare dove si è anche stabilito a chi affidare l’incarico per completare i lavori.



"È stata avviata la procedura per il completamento del palazzetto, abbiamo affidato a un team di tecnici l’incarico di redarre dei progetti che riguardano il suo completamento e la riqualificazione - ha spiegato il sindaco Giuseppe Lama - Giovedì prossimo ci sarà una riunione per decidere le forme in cui finirlo e da lì costo effettivo dell’opera, che non abbiamo ancora, per poi arrivare alla richiesta del finanziamento…dobbiamo capire ovviamente come fare per riuscire a recuperare dei soldi ma i modi sono molteplici. Tuttavia siamo determinati a portare a termine un’opera che è ferma da troppi anni".



Anche Striscia si era occupata del caso, quando Vittorio Brumotti si era recato nel palazzetto completamente abbandonato, documentando lo spreco per l'incompiuta.