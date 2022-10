Borseggi a Roma, arrestate 8 persone per furto aggravato e rapina

Le borseggiatrici colpiscono ancora, ma questa volta scatta l’arresto. Succede a Roma, dove, durante i controlli quotidiani, svolti nelle aree più affollate di turisti nella Capitale, i Carabinieri hanno arrestato otto persone sospettate a vario titolo dei reati di furto aggravato e rapina.



Il tutto è avvenuto presso la fermata della metropolitana “Lepanto”, dove una pattuglia di Carabinieri in borghese ha arrestato un cittadino romeno di 39 anni, sospettato del reato di rapina: l’uomo aveva rubato il portafoglio dallo zaino di una donna e nonostante il suo tentativo di fuga è stato bloccato dai militari.



Gli altri arresti sono stati: un uomo di 27 anni di origini albanesi, con già dei precedenti penali, bloccato mentre aggrediva un addetto alla sicurezza di una boutique che lo aveva notato rubare della merce; sono state fermate anche quattro donne, tra i 18 e i 35 anni, sorprese all’interno del vagone della metro mentre rapivano una turista, che avevano accerchiato. Una di loro è anche riuscita a portarle via una somma di 1250 euro, ma è stata prontamente bloccata dai Carabinieri.



Gli arresti sono stati tutti convalidati, i procedimenti sono ancora nella fase delle indagini preliminari.



Non solo Milano, quindi, è vittima di questo fenomeno. Già da anni Jimmy Ghione dimostra come anche a Roma non manchino furti sia sui mezzi pubblici che per le strade, con auto vandalizzate e borse poi abbandonate per strada.