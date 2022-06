Dopo i servizi di Striscia la notizia sulla piaga dei borseggi a Milano, la procura ha emesso una circolare in cui specifica che le donne incinte pizzicate a rubare, contrariamente a quanto accadeva prima - potranno finire in carcere.



La specifica arriva in seguito alle numerose segnalazioni di furti nelle stazioni e nelle metropolitane che, come documentato da Valerio Staffelli, sono il luogo prediletto dalle borseggiatrici per compiere le loro malefatte, consapevoli che essendo in gravidanza i loro crimini non avranno ripercussioni.



A tutelarle l'art. 146 del Codice penale, in base al quale l'esecuzione di una pena (non pecunaria) è differita "se deve aver luogo nei confronti di donna incinta; se deve aver luogo nei confronti di madre di infante di età inferiore ad anni uno".



In virtù di quest'articolo, alle forze dell'ordine milanesi era di fatto impedito di portare in carcere le borseggiatrici, pur se colte in flagranza di reato, come lo stesso Staffelli ci aveva spiegato.