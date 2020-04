In momenti come quello che tutto il mondo sta affrontando a causa del Coronavirus, tenere alto l'umore è fondamentale.



Quella di cercare di portare il sorriso durante la quarantena e nonostante i numeri che continuano a spaventare è una missione che si sono posti in tanti (tra cui anche noi di Striscia la notizia).



Negli Stati Uniti, tra le star che si stanno impegnando positivamente c'è John Krasinski, attore e regista che ha approfittato del lockdown per mettere su un tg delle buone notizie home-made e decisamente ironico.



L'SGN - questo il nome del tg, acronimo di Some Good News (Qualche buona notizia) - è un notiziario in cui vengono ripresi video che circolano in rete e diffusi videomessaggi positivi.



Nell'ultima puntata, per esempio, Krasinski ringrazia e mostra i filmati di quelli che lui chiama "eroi senza camici", cioè quelli che oltre a medici e infermieri "stanno facendo sì che il Paese vada avanti": postini, corrieri, personale della grande distribuzione, magazzinieri.



Non solo, l'iniziativa dell'attore ha preso talmente piede da arrivare fino alla Stazione Spaziale Internazionale. Gli astronauti, infatti hanno inviato un video per mostrare come trascorrono le loro giornate in lockdown (non per il Coronavirus) e in assenza di gravità.



In un tg che si rispetti, però, non può mancare il meteo e qui arriva la sorpresa, con l'incursione di un rilassato Brad Pitt che una volta ricevuta la linea si affaccia dalla finestra per dire che "sì, il tempo è abbastanza buono" (anche se dietro di lui incombono dei nuvoloni poco promettenti).



Pochi secondi che però sono bastati per far diventare il quarto episodio dell'SGN più interessante del solito per gli utenti in rete.



Qui trovate il filmato completo.







Il fascino di Brad Pitt in fondo continua a mietere vittime, anche ora che l'attore ha superato i 50 anni ne ha 56). Una di queste è il nostro Valentino.