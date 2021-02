Vittorio Brumotti torna nel luogo dove un anno fa fu aggredito in via Gola, una delle zone più pericolose di Milano, in cui dilagano spaccio e delinquenza.



Nel servizio in onda stasera (Canale 5, ore 20.35), l’inviato di Striscia raccoglie l’appello di un residente che, nel tentativo di uscire dal giro della cocaina, si rivolge a lui per denunciare il giro di droga che quotidianamente si consuma a due passi dai Navigli.



«Rispetto a qualche mese fa la situazione purtroppo non pare cambiata – racconta Brumotti – qui si spaccia a ogni angolo, ci sono appartamenti adibiti a centrali della cocaina e in particolare del crack». Purtroppo, nonostante spesso siano noti alle forze dell’ordine, i responsabili restano impuniti.



In attesa del servizio di questa sera, ecco le immagini registrate durante l'ultima visita in zona.