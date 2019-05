A un mese dall'avvio della 28ª edizione di Striscia la Notizia, continua la staffetta alla conduzione. Da lunedì 26 ottobre si riforma la coppia Ezio Greggio e Michelle Hunziker, che torna a condurre il tg satirico di Antonio Ricci per la dodicesima edizione consecutiva. Lo storico mattatore del tg satirico affiancherà Michelle per un mese, prendendo il posto di Christian De Sica che, giunto al termine di questa sua esperienza, commenta così il suo debutto dietro al bancone di Striscia:



«Confesso che all'inizio della mia avventura a Striscia ero sì molto stimolato ma anche un po' preoccupato: temevo che per me, abituato a studiare un copione, sarebbe stato difficile reggere la rapidità e soprattutto l'improvvisazione che è alla base del programma. Invece ho vissuto un'esperienza bellissima, che certamente rifarei. Lavorare con la fantastica squadra di Striscia è stato un divertimento. Sono tutti, sottolineo tutti, bravissimi, preparati, affettuosi, affiatati. Si lavora con grande serenità, senza ombra di quell'isteria che spesso pervade gli studi televisivi... Striscia è una grande meravigliosa famiglia!»