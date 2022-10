Due distinte operazioni sono state effettuate nel napoletano e hanno portato a 15 arresti e a sferrare un duro colpo a due cartelli criminali. Il primo a Pozzuoli, nel Rione Toiano, il secondo nel quartiere Licola Mare, dove Vittorio Brumotti, nel gennaio 2022, era stato aggredito insieme alla sua troupe.

Chi è il pusher arrestato che aveva aggredito Brumotti

Proprio uno dei pusher che si era scagliato contro l'inviato di Striscia la notizia è finito in manette: si tratta di, 24enne ritenuto uno dei reggenti della piazza di spaccio di via Del Mare, e uno dei giovani che sui socialpur ammettendo candidamente le proprie attività illecite.Già durante la realizzazione del servizio di Brumotti i pusher si erano vantati di essere rimasti impuniti, sostenendo che le forze dell'ordine fossero perfettamente a conoscenza dei loro affari.«Tu non mi fai nulla - aveva gridato uno di loro al nostro inviato - Le guardie già sanno che io vendo la cocaina.Mi devono solo arrestare. Non c'è bisogno che vieni tu».