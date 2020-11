Candidopoli, parla la coordinatrice provinciale de "L'altra Italia"

Non finiscono le sorprese di “Candidopoli”, l’inchiesta di Striscia la notizia sulle “strane coincidenze” legate alla lista “L‘altra Italia”.



Dopo aver scoperchiato il caso che ha coinvolto decine di persone candidate in vari comuni italiani a loro insaputa – con tanto di firme falsificate – e nell’attesa che le procure facciano chiarezza sull’accaduto, l’inviato Pinuccio è stato contattato da Maria Camillo, dirigente della sezione femminile foggiana de L’altra Italia.



La Camillo dopo i servizi di Striscia ha infatti deciso di abbandonare il partito: «Il segretario nazionale Mino Cartelli – ha dichiarato – si è comportato male nei confronti di molti dirigenti: io non sapevo nulla di queste candidature. Sono andata a ritirare dei certificati per conto suo e ci sono stati anche altri ritiri fatti da non so chi, ma non so che uso ne abbia fatto Cartelli. Abbiamo anche raccolto delle firme per eliminare un traliccio da un quartiere di San Severo e pure in questo caso non sappiamo che utilizzo abbia fatto Cartelli di quelle firme, che sono circa 3-400. Vedendo Striscia la notizia mi sono allarmata: ho subito cercato di contattare Cartelli, ma senza ricevere risposta».



E non finisce qui, perché Maria Camillo ha rivelato a Pinuccio un altro particolare riguardante il controverso Mino Cartelli: «È presidente di “Oltre”, un’associazione che ha organizzato una lotteria, sempre a San Severo. Erano previste tre serate/concerto, molte persone hanno lavorato, alcuni sponsor hanno contribuito economicamente e sono stati venduti i biglietti ai residenti: tutto il ricavato è stato versato all’associazione di Cartelli, peccato che non solo lui non abbia pagato nessuno, ma la lotteria non si è mai effettuata».



Insomma, si aggiungono ulteriori tasselli alla vicenda: oltre ai candidati, “a loro insaputa” ci sarebbero anche alcuni dirigenti di “L’altra Italia” e una lotteria.



Intanto, vi riproponiamo l'intervista al viceministro dell'Interno Crimi sulla vicenda.