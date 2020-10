Stasera a Striscina la notizina (Canale 5, ore 20.35) prosegue l’inchiesta ribattezzata “Candidopoli” e, in particolare, si continua a parlare della lista “L’altra Italia”.



«Ravvisiamo la diffamazione e tutta una serie di reati per i quali i nostri avvocati stanno lavorando». Comincia così l’intervento di Mino Cartelli, segretario nazionale di “L’altra Italia”, nell’ambito di una manifestazione organizzata dalla lista stessa per protestare contro Striscia la notizia e Pinuccio. Per Cartelli, «Striscia diffonde notizie false, come quella di Posina».