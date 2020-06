Dal Salento, terra di origine, Antonio Guida comincia presto a viaggiare, al termine della scuola alberghiera, per intraprendere numerose esperienze lavorative tra Italia, Francia e Asia.



Dopo aver diretto per 13 anni le cucine del lussuoso resort il Pellicano di Porto Ercole, approda nel 2015 alla guida del Seta del Mandarin Oriental a Milano, dove conquista, a pochi mesi dall’apertura, la stella Michelin, presto raddoppiata.



Guida propone una cucina elegante, fatta di sapori, consistenze e temperature ben dosati, e ricette della tradizione reinterpretate con gusto contemporaneo.



Come le sagne ‘ncannulate, pasta fresca fatta a mano tipica del Salento, che lo chef ha imparato a realizzare quando era ancora bambino da sua madre. È il piatto che lo chef propone per Striscia la notizia, in una versione con anemoni di mare, cozze, gamberi, limone nero e salsa di ravanelli.



Ingredienti per 4 persone:

Procedimento:

Impiattamento:

- 300 g Farina- 200 g Semola- 180 g Acqua- 100 g Farina di segale- 300 g Acqua- 100 g Ravanelli- 20 g Aceto di riso- 400 g Cozze- 100 g Anemoni di mare- 80 g Gamberi- 4 g Limone nero- 1 l Brodo di pesceImpastare tutti gli ingredienti, stendere la pasta e tagliarla per ricavare delle tagliatelle sottili, quindi arrotolarle su se stesse per ottenere le sagne.Unire tutti gli ingredienti, far cuocere 10 minuti e frullare il tuttoMettere in una padella lo scalogno confit precedentemente cotto, aggiungere il brodo di pesce, gli anemoni precedentemente lavati e frullati e far cuocere per qualche minuto.Una volta cotte le sagne, saltare in padella, aggiungere i molluschi e i crostacei privati dal guscio, legare la pasta con un filo d’olio d’oliva.Mettere la crema di ravanelli alla base del piatto, adagiarvi sopra le sagne e guarnire con i frutti di mare e la polvere di limone nero