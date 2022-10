Stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica enogastronomica “Capolavori italiani in cucina”. Paolo Marchi, fondatore nel 2005 con Claudio Ceroni di Identità Golose, incontra Stefano Ciotti del ristorante Nostrano a Pesaro. Lo chef propone la ricetta della “Rana pescatrice in potacchio”, personale interpretazione di un piatto tipico marchigiano che offre al palato un equilibrio ben bilanciato di sapori tra pesce e carne.



Originario di Rimini, classe 1973, grande amico del campione Valentino Rossi, Ciotti frequenta l’istituto alberghiero di Riccione e dopo gli studi raccoglie diverse esperienze culinarie accanto a grandi professionisti come Gino Angelini e Vincenzo Cammerucci. Alla guida del Carducci 76 a Riccione ottiene la sua prima Stella Michelin. Dopo essersi trasferito nelle Marche, nel 2015 apre il ristorante Nostrano sul lungomare di Pesaro, che conquista dopo soli due anni la Stella Michelin.



La ricetta completa, così come tutte le altre della rubrica di Paolo Marchi, sarà consultabile da questa sera sul sito di Striscia la notizia.