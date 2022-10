Stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica enogastronomica “Capolavori italiani in cucina”. Paolo Marchi, fondatore nel 2005 con Claudio Ceroni di Identità Golose, incontra Giancarlo Tavani e Gianpietro Stancari, rispettivamente oste e chef, del ristorante Ai Due Platani a Coloreto, in provincia di Parma. L’oste e lo chef ci propongono la ricetta del “Tortello verde di patate di montagna con funghi porcini di Borgotaro”, una golosa pasta ripiena di patate, arricchita dai funghi di Borgotaro, prodotto IGP tipico della provincia di Parma.



Giancarlo e Gianpietro si sono conosciuti all’Ambasciata di Quistello dove lavoravano al fianco di Romano Tamani: nel 2005 hanno deciso di rilevare la gestione della trattoria Ai Due Platani, nata negli anni 20 del Novecento. Grazie al loro lavoro, Ai Due Platani è oggi una delle trattorie più amate e conosciute in tutta Italia.



La ricetta completa, così come tutte le altre della rubrica di Paolo Marchi, sarà consultabile da questa sera sul sito di Striscia la notizia.