Questa sera a “Rai Scoglio 24”, la rubrica di Striscia la notizia dedicata agli sprechi Rai, Pinuccio torna a occuparsi della diatriba tra comitato di redazione del Tg1 e Fiorello, il cui show andrà in onda su Raidue e non più al posto del Tg1 Mattina diretto da Monica Maggioni.



Questo in seguito alle proteste dei giornalisti della testata, che si lamentavano - tra le altre cose - di avere poche risorse a disposizione, mentre si sarebbe speso assai per lo showman. Così l’inviato fa di nuovo i conti in tasca ai 1800 giornalisti Rai (che, ricordiamo, costano all’azienda in media 140mila euro a testa, in totale quasi 200 milioni) chiedendosi: «Ma è vero che stanno così male i giornalisti della tv di Stato?». La risposta arriva da un documento esclusivo: il verbale di un accordo sindacale della Rai in cui si parla degli scatti di anzianità (che comportano aumento di stipendio) quasi automatici previsti per i giornalisti-inviati.



E, guarda caso, sottolinea Pinuccio, secondo alcune inchieste pare che in Rai ci siano molti più giornalisti graduati rispetto ai redattori semplici. «E questi giornalisti si sono lamentati dei costi di Fiorello?», commenta l’inviato, che rinnova l’invito allo showman a venire “da noi” a Rai Scoglio 24.