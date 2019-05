Chi è Kylie Jenner, la giovane miliardaria più ricca del mondo

È di ieri la notizia che Kylie Jenner sia la giovane miliardaria più ricca del mondo , anzi, della storia. A dirlo è la rivista Forbes, che da anni fa i conti in tasca ad attori, cantanti, potenti e sbircia nei loro conti in banca per stilare anno per anno le sue classifiche. Secondo i calcoli, la Jenner avrebbe attualmente un reddito che ammonta a 1 miliardo di dollari . Ma chi è questa poco più che ventenne e, soprattutto, come ha fatto a guadagnare così tanto? Kylie Jenner è la sorellastra minore di Kim Kardashian, regina dei reality show americani nonché moglie del rapper Kanye West. La famiglia Kardahian al completo è balzata agli onori della cronaca – e del gossip – per tutta la serie di programmi televisivi a loro dedicata, a partire da A spasso con i Kardashian, in cui le telecamere seguono i vari componenti perlopiù femminili del clan durante le loro giornate, fatte di palestra, spa, ristoranti di lusso e chiacchiere sul divano. Quando è iniziato il reality show Kylie era ancora una bambina. Col tempo ha iniziato a ritagliarsi uno spazio tutto suo, tanto da riuscire a ottenere anche un programma interamente dedicato a lei (Life of Kylie, tutt’ora in onda). La sua vera forza però sono i social , grazie al quale è riuscita a costruirsi un seguito inimmaginabile . Per farvi un’idea: Chiara Ferragni su Instagram ha poco più di 16 milioni di follower, Kylie Jenner ne ha 128 milioni .

Con numeri così è evidente che la giovane avesse tutto l’interesse nel far fruttare il suo ascendente sulle persone. E perché accontentarsi di ricevere migliaia di dollari dai brand per pubblicare una foto, quando puoi diventare tu stessa un brand. E così ha fatto.



Nel 2015 fonda il suo marchio di prodotti di bellezza. In pochi anni è diventata un colosso, che solo nel 2018 ha fatturato 360 milioni di dollari pur avendo solo sette dipendenti fissi e cinque part-time. La maggior parte delle vendite, infatti, avviene online.



«Sommando i redditi da altri business, si stima che a soli 21 anni Jenner abbia una fortuna di circa 1 miliardo di dollari, diventando così la miliardaria self-made più giovane di tutti i tempi, battendo anche Mark Zuckerberg, che aveva 23 anni quando è entrato nella classifica Forbes Billionaires», si legge su Forbes.



È sul concetto di self-made (cioè “che si è fatta da sola”) che in molti hanno da ridire, considerando l’alto livello di popolarità di cui già godeva per grazia ricevuta dalla televisione e potendo godere anche di una madre manager che cura gli interessi di tutte le figlie.



Così non la pensano i fan della ragazza, che nei giorni in cui aveva iniziato a circolare la notizia che la sua azienda fosse valutata 900 milioni di dollari hanno deciso addirittura di dare vita a un crowdfunding (una raccolta fondi online) per aiutarla ad arrivare al miliardo (sì, è successo davvero).



Kylie, come tutte le sorelle Kardashian, ha un debole per la chirurgia plastica, come evidente già a primo impatto guardano le sue foto e come lei stessa ha ammesso.



Di sicuro sarebbe un’ottima candidata al nostro scanner test. Per il momento, di personaggi da reality che si sono dati al bistury ne abbiamo già fin troppi in Italia. Una su tutte? Francesca Cipriani.