Chi è Pedro Valti e perché tutti parlano di lui e di Amadeus

Chi è Pedro Valti e perché se ne parla così tanto in rete? Nelle ultime 24 ore questo nome è balzato in cima alle ricerche su Google e tra gli argomenti più discussi sui social.



Per capirne il motivo bisogna tornare indietro a qualche anno fa, quando Amadeus conduceva ancora l’Eredità. In una puntata, tra i concorrenti c’era proprio Pedro Valti, giovane che fece innervosire il conduttore per il suo atteggiamento sprezzante durante il game show in cui continuava a sbagliare volutamente le risposte. A una delle domande Pedro rispose tirando in ballo la cipolla, cosa che indispettì a tal punto Amadeus da decidere di mandare a casa il partecipante, senza nemmeno finire il suo turno di risposte.



Da allora, Pedro Valti ha continuato a inviare continue provocazioni all’indirizzo del direttore artistico del Festival di Sanremo, senza che quest’ultimo cadesse mai nella tentazione di rispondergli.



Valti, imperterrito, già nelle ore precedenti la diretta era stato avvistato fuori dall’Ariston con un cartello con scritto: “Amadeus fai un passo indietro e vai a casa a preparare la cena, parta e fagioli con la cipolla”, con chiaro riferimento alla gaffe della conferenza stampa.



Durante la prima serata della kermesse, però, Amadeus ha presentato un direttore d’orchestra che di cognome faceva proprio Cipolla e lì il popolo del web si è scatenato ( compresi noi di Striscia ) riportando in auge il vecchio aneddoto.