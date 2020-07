Chiara Ferragni agli Uffizi, Fedez difende la moglie dalle polemiche

L'argomento più dibattuto del weekend sui social? Non il Consiglio Europeo, in cui i negoziati sembrano tutt'altro che semplici, né le piogge quasi tropicali che hanno messo in ginocchio Palermo. Il tema che ha scatenato migliaia di commenti e fior fior di commentatori è stata la visita di Chiara Ferragni agli Uffizi.



Il post e i video pubblicati dall'influencer per eccellenza tra una pausa e l'altra di un servizio fotografico realizzato per Vogue Hong Kong hanno fatto storcere il naso a molti, indignati per una presunta mercificazione e svilimento del patrimonio artistico italiano.



Video musicale (bellissimo tra l’altro) di Mahmood girato all’interno del museo Egizio:OK

Chiara Ferragni agli Uffizi: SCANDALO

Ma allora dite semplicemente che vi sta sui coglioni a prescindere e pace fatta 💖 — Fedez (@Fedez) July 18, 2020

Sull'altro fronte, quello della difesa, si sono schierati coloro che vedono favorevolmente questo tipo di promozione, ché se i milioni dei milioni di follower che muove Chiara Ferragni qualcuno si sente spinto a visitare il museo fiorentino, di questi tempi, non ci si può certo lamentare.Nella diatriba si è intromesso anche Fedez, che su Twitter ha scritto: "Video musicale (bellissimo tra l’altro) di Mahmood girato all’interno del museo Egizio:OKChiara Ferragni agli Uffizi: SCANDALOMa allora dite semplicemente che vi sta sui c***ni a prescindere e pace fatta".A dire il vero polemiche di questo tipo si sono verificate ogni volta che si è cercato di dare vita a contaminazioni tra arte e altri settori, moda in primis. Come quando Dolce e Gabbana hanno organizzato una sfilata alla Valle dei Templi o quando Fendi fece lo stesso alla Fontana di Trevi di cui avevano finanziato il restauro.Sui social, però, le polemiche non sembrano volersi attenuare né in un senso né nell'altro.