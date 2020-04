Chiara Nasti non è nuova alle polemiche sui social, ma quella che l’ha travolta nelle ultime ore non l’ha lasciata indifferente. Anzi. L’influencer ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto come tante, ma a destare scalpore è stata la didascalia che l’accompagnava che recitava: “Ogni donna dovrebbe avere quattro animali nella sua vita. Un visone nell’armadio, una Jaguar in garage, una tigre nel letto, e un asino che paghi per ogni cosa”.



In pochi minuti la giovane si è vista travolgere dai commenti negativi di parecchi utenti che hanno giudicato le sue affermazioni come troppo frivole, specie in questo periodo.

A ben vedere la frase pubblicata dall’ex naufraga dell’Isola dei famosi non è farina del suo sacco, ma una citazione piuttosto nota di Zsa Zsa Gabor, attrice ungherese naturalizzata statunitense.La sua risposta non si è fatta attendere ed è arrivata attraverso le sue Instagram Stories.“Raga, comunque io capisco perfettamente che siamo tutti in quarantena e dobbiamo trovare tutti una valvola di sfogo – ha detto l’influencer - Però io non posso essere responsabile di ciò che andate a percepire piuttosto di quello che io scrivo.Se poi volete vederci del marcio in tutto ve lo lascio fare. Comunque posso contribuire al vostro sfogo scrivendo altre cose che comunque potrebbero infastidirvi, ma comunque lo faccio per farvi avere sollievo in un certo senso…Ma la gente che mi viene a scrivere “i valori di famiglia”, quando io sono una ragazza di 22 anni comunque indipendente? Quindi non venitemi a parlare di valori, dopo che scrivete quelle schifezze, perché a me sembra tutto ma non che abbiate valori. Non faccio di tutta l’erba un fascio, ma questo accanimento mi sembra inutile. Il visone può essere anche ecologico! Io non sono responsabile di quello che pensate! […] Peace and love!”.Non contenta, qualche ora dopo, la giovane ha pubblicato, sempre nelle sue storie, un video in cui mostra un rotolo di carta igienica con stampati i commenti degli haters dicendo “Questo è quello che faccio sempre con le vostre critiche, spero non me ne vogliate anche su questo” e scrivendo la frase “libertà di pensiero”. Video subito ripreso da tanti altri profili di gossip.