Dopo le polemiche legate al ritorno a Cinisi (Palermo) del figlio del boss Tano Badalamenti, che ha cercato di riappropriarsi di un immobile confiscato alla sua famiglia, Stefania Petyx è andata nel comune siciliano, dove nel 1978 il boss fece uccidere Peppino Impastato.



Scopo dell’inviata di Striscia verificare la posizione dei cittadini di Cinisi nei confronti della mafia, chiedendo loro di posare per un selfie con il cartello «La mafia è una montagna di m**da». Dopo molti rifiuti e parecchia diffidenza, con addirittura un lancio di arance da parte di alcuni ragazzi poi fuggiti, Stefania Petyx è riuscita, per fortuna, a scattare molti selfie.



In attesa di vedere il servizio in onda questa sera a Striscia, ecco come era andata una delle ultime incursioni di Stefania Petyx.