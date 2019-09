City Toys, udienza rinviata: il giudice disporrà la perizia medica

Anche questa volta le quasi 300 persone truffate dal proprietario del City Toys di Cassino (in provincia di Frosinone) non hanno potuto avere voce e, almeno per ora, giustizia. Il motivo? L’udienza prevista per ieri è stata nuovamente rinviata, dopo i precedenti slittamenti dovuti ai problemi di salute dell’imputato.



I fatti: nel 2015 il nostro Luca Abete aveva raccolto centinaia di segnalazioni da parte di persone che raccontavano di essere state raggirate online affascinate dalla possibilità di acquistare a prezzi super vantaggiosi cellulari e consolle di videogiochi. Peccato che poi i prodotti non venissero consegnati e che a nulla servissero le lamentele.



La strategia era piuttosto semplice: a fronte delle incredibili offerte online, alcuni – pochi – fortunati ricevevano la merce in modo da far girare la voce attraverso recensioni positive e attirare altri clienti che invece rimanevano a bocca asciutta.