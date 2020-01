Cara Sig. ra Elena,



in relazione al video che ci ha mandato e che è stato ripreso da alcuni siti, notiamo che lei parla di “prestiti letterari”, erroneamente.



Per definizione, l’atto di prestare qualcosa implica “l’impegno di restituirla”. In quanto dottoressa in lettere e filologia dovrebbe saperlo.

Queste non sono parole nostre, ma della Treccani.



A proposito di citazioni, le riportiamo le testuali parole di Claudio Baglioni che in un’intervista all’Unione Sarda del 15 settembre 1996 alla giornalista che gli chiedeva dell’ispirazione shakespeariana di Ron in “Vorrei incontrarti fra cent’anni” rispose chiaramente, bacchettando il collega: “capita spesso di trarre ispirazione da un poeta, certo poteva essere più attento e citare la fonte”.



Non ci sentiamo di aggiungere altro. Baglioni è stato alquanto esaustivo. Se ne faccia una ragione.



Cordiali saluti



La redazione di Striscia la notizia