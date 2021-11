Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Max Laudadio indaga su un sito con base in Repubblica Ceca che offre il Green Pass europeo online. Basta acquistare il test sierologico antigenico in farmacia oppure su Internet, registrarsi sul sito pagando circa dieci euro e collegarsi in videochiamata con un (presunto) medico che risponde dalla Repubblica Ceca.



L’attore di Striscia la notizia segue le indicazioni del (presunto) medico, che dice: «Facciamo un po’ d’improvvisazione», gli dà istruzioni sbagliate e invece del sangue nella provetta gli fa versare la saliva. Poi l’attore avvicina il test alla videocamera del computer e – voilà – pochi minuti dopo un Green Pass europeo arriva nella mail.



«Se anche il test fosse stato fatto bene – commenta Marco Cossolo, presidente di Federfarma – comunque non rispetterebbe le regole italiane sul rilascio del Green Pass, che sono molto più restrittive e tutelano di più i cittadini. Federfarma ha chiesto che il sito venga oscurato».