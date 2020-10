Come configurare le impostazioni della privacy su TikTok

TikTok è il social che ha avuto la maggiore crescita a livello di utenti nell'ultimo periodo, tanto da spingere un colosso come Instagram a correre ai ripari e a lanciare delle funzioni molto simili. La velocità di diffusione di TikTok è dovuta in gran parte al fatto che sia molto popolare fra i giovanissimi. Il suo target, infatti, sono gli adolescenti, che si divertono a creare contenuti a suon di balli e canzoni in lipsynk. Allo stesso tempo, però, è proprio l'età dei suoi utenti a preoccupare gli esperti, che mettono in guardia i genitori su alcuni punti critici, quelli che Marco Camisani Calzolari ci spiega nel suo servizio.

Il rispetto della privacy è uno degli aspetti di cui maggiormente si discute quando si parla di social.



Nel caso di TikTok, ecco come definire le impostazioni per tutelare i dati personali.



Come impostare un Account TikTok privato

Limitare chi può vedere ogni video

Come limitare i commenti sui post di TikTok

1- Andare sul profilo2- Cliccare sui tre punti nell'angolo in alto a destra e selezionare "Privacy e impostazioni"3 - Selezionare l'opzione "Privacy e sicurezza" e flaggare su attiva alla voce "Account privato"Bisogna tener presente che anche con un account privato la foto del profilo, il nome utente e la biografia saranno visibili a tutti gli utenti di TikTok.Si può anche decidere di mantenere il profilo pubblico, ma senza condividere i video con tutti gli utenti. Per far sì che determinati contenuti siano visibili solo ad alcune persone basta seguire le istruzioni qui sotto.1 - Registrare il video che si intende pubblicare2 - Arrivati all'ultimo step prima della pubblicazione, nel pannello, cliccare su "Chi può guardare questo video". Si tratta della prima opzione disponibile sotto la descrizione e la foto.3 - Selezionare l'opzione che si preferisce tra: Pubblico (tutti gli utenti di TikTok possono vedere il video), Amici (solo i tuoi follower che segui anche tu) e Privato (solo tu sarai in grado di vederlo).1 - Andare sul profilo2 - Cliccare sui tre punti nell'angolo in alto a destra e selezionare "Privacy e impostazioni"3 - Cliccare su "Chi può inviarmi commenti"4 - Scegliere "Amici o No" per limitare i commenti alle persone che si conoscono sull'app.5 (opzionale) - Si può anche decidere di disattivare del tutto i commenti sul singolo video. Per farlo, una volta realizzato il contenuto, basta andare sul menu e selezionare "Commenti disattivati".