Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli con la sua troupe documenta il “lavoro” delle borseggiatrici che a Milano nelle vie dello shopping di lusso (Montenapoleone e dintorni), compiono i loro furti indisturbate.



Staffelli fa vedere dove si appostano, come si muovono e come agiscono, poi ne segue una, che allontana microfono e telecamera e scappa. Fino a quando arriva la Polizia e la porta via. Ma niente paura, probabilmente già domani potrà tornare in attività. Se si dichiarerà incinta, come da stratagemma consolidato, nessuno potrà trattenerla.