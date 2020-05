La cosa è stata immortalata da una foto pubblicata, che ha scatenato non pochi commenti negativi.Moltissimi utenti, infatti, hanno attaccato Fedez per essersi messo lo smalto, pratica che secondo loro non si addice a un vero uomo e padre di famiglia.

La replica del rapper, però, non si è fatta attendere. Senza alzare i toni o alimentare ulteriori polemiche, il cantante si è limitato a far notare come quello di mettersi lo smalto non sia un vezzo necessariamente femminile, riportando l'esempio di altri personaggi famosi che hanno fatto lo stesso, come Harry Styles, ex One Direction, idolo delle ragazzine e ormai icona di stile.