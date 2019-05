Uno degli ultimi servizi della giornalista aveva documentato il clima d’omertà che si respira nel quartiere Ballarò di Palermo dopo che un bar della zona era stato distrutto perché i titolari non pagavano il pizzo.



PALERMO – Un boato nella notte, una Volvo station wagon distrutta e tanta paura per Stefania Petyx, l’inviata di «Striscia la notizia» in tv con impermeabile giallo e immancabile cagnolina al seguito. Una intimidazione con un ordigno rudimentale esploso dove vive e lavora, nel cuore malato di Palermo. A Ballarò, il quartiere famoso per il mercato popolare. E negli ultimi tempi per un bar distrutto perché i titolari non pagavano il pizzo. Occasione per un paio di servizi televisivi con Stefania Petyx mandata a quel paese da commercianti conniventi, come si è capito quando con un attore-gancio e telecamere nascoste gli stessi hanno ammesso la trama dell’attentato.



Telecamere off limits

«Collegare quei servizi all’ordigno che ha fatto saltare la mia auto può essere una canagliata, anche se è la prima cosa a cui tutti pensano. Ma una cosa sono i dubbi, un’altra i risultati di indagini che presentano subito un grande ostacolo...», spiega l’inviata davanti alla carcassa annerita dell’auto con il cofano rigonfio, una ruota fuori uso, i finestrini distrutti. «Ovvio che ci abbia pensato anch’io e per questo ho subito chiesto di controllare le telecamere della zona. Ma, ecco l’ostacolo: questa sventura mi ha fatto scoprire che a Ballarò non esistono telecamere di sicurezza, né pubbliche né private. Incredibile ma vero. Significa che nelle zone più a rischio di Palermo, dopo tanti decenni di proclamata antimafia, lasciamo il controllo direttamente ad altri, ad alcuni signori...».



Il marito e l’on. Razzi

Determinata e senza perdere il suo sorriso Stefania Petyx si muove nel quartiere come se nulla fosse accaduto, salutata da tanti bottegai che si mostrano preoccupati, pronti a manifestare solidarietà. Lei ringrazia e giura che nulla cambierà nella sua vita: “Mi dispiace per mio marito, ma lui sa di avere sposato una donna tosta che non si lascia intimidire. Ha solo avuto la sfiga di innamorarsi di una che non segue i consigli dell’onorevole Razzi, che non si fa mai i c... suoi». Cointestatario della Volvo, il marito Donato Didonna è un barese trapiantato per amore a Palermo dove, facendo la spola con Milano, si occupa di tante cose, di progetti per la grande distribuzione e della società di produzione dei servizi della moglie. E lei capisce di essere nel mirino: «Facendo questo lavoro, denunciando le magagne della pubblica amministrazione e le trame di quei ‘signori’ con le mani sulla città non mi posso neanche stupire se arriva un petardo fra le ruote. Semmai, posso capire che faccio bene a non mollare. Anzi, mi ritengo fortunata. Finché se la prendono con le cose...».



La cordata del bar

Lo dice mentre una squadra di operai è al lavoro nel bar di Ballarò per rimettere in sesto l’attività. Ci aveva provato un gruppo con uno dei big di Confindustria, Giuseppe Todaro, imprenditore del settore surgelati, minacciato e sotto scorta. Poi l’attentato. E adesso di nuovo tutti al lavoro. Con una cordata che piace a Stefania Petyx: «Oltre a Todaro, ci sono dentro una ventina di piccoli imprenditori legati a Confindustria, anche il presidente di Palermo Alessandro Albanese. Per loro è diventata una scommessa. Il bar deve rinascere. Anche se hanno rinunciato ad una vera attività redditizia. Decisi a reimpiegare gli introiti per migliorare il quartiere. Forse è il modo giusto per riportare tutto Ballarò dalla parte giusta».

