In onda lunedì sera il primo video sui presunti assenteisti all’Ibc, istituto della Regione Emilia-Romagna. Al governatore Bonaccini consegnato il tapiro d’oroIn onda il video a «Striscia la notizia»: alcuni dipendenti entrano, timbrano e poi escono a fare la spesa, portare a spasso il cane, perfino andare in chiesa. Ira del governatore Bonaccini: «Indecente». Stop a servizio e stipendio per un lavoratore In onda lunedì sera il primo video sui presunti assenteisti all’Ibc, istituto della Regione Emilia-Romagna. Al governatore Bonaccini consegnato il tapiro d’oro BOLOGNA - «Striscia la notizia» svela le proprie carte con il filmato mandato in onda lunedì sera sul caso dei presunti «furbetti del cartellino» all’Ibc, l’istituto legato alla Regione. Ed è proprio da un ufficio di viale Aldo Moro che inizia il servizio di Valerio Staffelli, da quello del governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini chiamato a visionare per primo le immagini. Bonaccini era già intervenuto sabato promettendo il pugno duro, e già ieri la Regione si è mossa su più fronti. «È indecente e inaccettabile. Penso che queste persone non passeranno giorni tranquilli. Né loro né chi ha il dovere di controllarli», la sfuriata di Bonaccini davanti alle telecamere di Mediaset. Poi la consegna del Tapiro, «anche se andrebbe dato a loro», risponde amaro il presidente. Partono quindi le riprese che Striscia ha realizzato appostandosi di fronte all’ingresso dell’Ibc in via Galliera, immagini che ricordano i casi di assenteismo già visti in tanti enti pubblici italiani. Dipendenti che arrivano, timbrano e dopo un istante sono già fuori. Uno di loro non si toglie nemmeno il casco, tanto è usuale per lui quell’operazione. Ma le telecamere continuano a seguire i presunti furbetti anche dopo. C’è quello che si fa una passeggiata nella vicina piazzetta della Pioggia, la collega che fa shopping in drogheria o all’enoteca di via Marsala, chi si beve un caffè da Terzi in via Oberdan, o ne approfitta per fare un salto in farmacia, dal fornaio, in agenzia viaggi. C’è chi passa tutto il giorno a spasso e chi entra pure in chiesa. Come già anticipato, c’è anche il dipendente con il cane che esce due volte per fargli fare i bisogni e arriva al parco 11 settembre. I volti sono coperti, spetterà alla Procura svolgere tutti gli accertamenti. Ieri mattina intanto sono arrivati all’Ibc i finanzieri del nucleo di polizia tributaria di Bologna. Hanno fatto visita agli uffici e acquisito documenti e dati riguardo i dipendenti, le attività di ciascuno, gli orari di lavoro e timbratura dei cartellini. In queste ore stanno scartabellando il materiale sequestrato e a breve entreranno in possesso anche del video in versione originale, senza tagli di montaggio e senza pixel. Per ora della lista dei presunti furbetti si conosce solo l’identità di Vincenzo Colombo, ma presto i militari potranno dare un nome e un volto anche agli altri. Prima di recarsi in via Galliera, i finanzieri hanno avuto una riunione in Procura con il procuratore Giuseppe Amato, che per ora ha in mano le redini dell’inchiesta per truffa ai danni dello Stato. La Regione ha intanto già sospeso dal servizio e dallo stipendio un dipendente (è assai probabile si tratti proprio di Colombo). Nei prossimi giorni l’ufficio per i procedimenti disciplinari lo convocherà per ascoltare la sua versione. La sanzione può arrivare fino al licenziamento, ma se verrà valutato corretto il suo comportamento gli verranno ridati indietro i soldi trattenuti con la sospensione. In mattinata in viale Aldo Moro sono stati sentiti anche il presidente Angelo Varni e il direttore Alessandro Zucchini. Entrambi dovranno presentare una relazione dettagliata e spiegare perché i controlli dell’ente non hanno funzionato. Finora non si è parlato di dimissioni, ma quando la relazione verrà presentata il tema si porrà. Che la Regione voglia fare sul serio lo dimostra anche la fresca costituzione di un collegio ispettivo straordinario. Ma per l’Ibc la bufera non è passata, perché domani sera Striscia tornerà di nuovo all’attacco con una nuova puntata della vicenda con le interviste fatte ai dipendenti «pizzicati» dalla troupe di Staffelli.

(Corriere di Bologna/11 aprile 2017)