Ritrovarsi con un account hackerato e con i propri dati personali diffusi in rete, alla mercé di chiunque.



Capita più spesso di quanto non si creda: centianaia di database rubati alle aziende e rivenduti sul dark web.



Per esempio, è di poco tempo fa la notizia dei 267 milioni di profili Facebook messi in vendita, con tanto di dati di accesso.



Per gli hacker, infatti, non è importante impossessarsi di un profilo in particolare, ma accaparrarsi interi pacchetti di account, per chiedere poi dei risarcimenti alle singole persone o rivendere l'intero pacchetto di dati ad altri malintenzionati.



Può capitare con gli account social, ma anche con altre piattaforme. In pratica, tutte quelle per le quali servano una e-mail e una password per accedere.



Cosa si può fare per difendersi e proteggere il proprio account?



Rendere la vita il più difficile possibile agli hacker, cambiando spesso le password, evitando di utilizzare la stessa per diversi siti, ma anche sfruttare la possibilità dell'autenticazione a due fattori.



In questo servizio, Marco Camisani Calzolari ci spiega come si fa ad attivarla su alcuni dei principali servizi di cui ci si serve ogni giorno sul web (dopo il video trovate tutti i passaggi per iscritto).