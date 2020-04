Cos'è il 5G e perché se ne parla collegandolo al Coronavirus

In rete è scoppiata la 5G mania, a seguito di alcune notizie circolate sui social che collegherebbero la nuova tecnologia con la diffusione del Coronavirus.



Stando a quanto riportato da diversi quotidiani, in Regno Unito nelle ultime ore si sarebbero verificati diversi atti di vandalismo ad antenne e centraline della rete ultraveloce da parte di persone convinte che la pandemia di Covid-19 sia frutto di sperimentazioni tecnologiche.



A ben vedere, le teorie in circolazione sono diverse. Una parlerebbe di un effetto del 5G sul sistema immunitario, che, attraversato dalle onde elettromagnetiche, ne uscirebbe indebolito e che dunque renderebbe l’essere umano soggetto a rischio contagio. Questa corrente si fonda su un testo del 2017 della rivista Medical Hypotheses, nota per il metodo non esattamente rigoroso di revisione degli articoli (sono stati persino pubblicati contenuti negazionisti del legame tra HIV e AIDS). Come scoperto da Open, gli autori dell’articolo “si limitano a raccogliere una letteratura, fatta di studi risalenti prevalentemente agli anni ’70 e ’80, con eccezione per tre articoli degli anni 2000”.



Studi più recenti, come quello pubblicato nel 2019 sull’International Journal of Enviromental Research and Public Health, in cui sono stati analizzati altri 94 ricerche più rilevanti su frequenze tra sei e cento GHz, concludono che non vi è “alcuna relazione coerente tra densità di potenza, durata o frequenza dell’esposizione ed effetti dell’esposizione”.

“Gli studi disponibili – continuano gli autori – non forniscono informazioni adeguate e sufficienti per una valutazione significativa della sicurezza o per la domanda sugli effetti non termici”.



Un’altra tesi è quella che si basa su uno studio di alcuni ricercatori della Northeastern University di Boston e di quella di Perugia per cui "i batteri riuscirebbero a comunicare" e diffondersi meglio grazie a un solido supporto elettromagnetico. Uno studio che non trova conferme in altre pubblicazioni e la cui validità, in questo specifico caso, viene meno proprio perché il Covid-19 è un virus e non un batterio.

Entrambe le versioni sono state riportate in Regno Unito dal tabloid Daily Star, motivo per cui diverse persone le hanno date per vere, con le conseguenze descritte prima.



In altri casi, si dà contro alle reti 5G facendo seguito alle teorie sui collegamenti tra onde elettromagnetiche e tumori. Tesi che, nelle ultime ore, tirano in ballo una ricerca di Ronald Neil Kostoff che presenterebbe evidenze di un collegamento tra reti wireless ed effetti negativi sulla salute, arrivando a sostenere che il 5G sarebbe “Il più grande esperimento medico non etico nella storia umana”.



A un’analisi più approfondita si scopre che Kostoff non è un virologo né un epidemiolo, ma ha un dottorato di ricerca in Scienze aerospaziali, che gli consente di essere affiliato al Georgia Institute of Technology. Istituto che però ha voluto sottolineare in un disclaimer all’interno del documento pubblicato che “La visione di questa monografia è puramente dell’autore e non rappresenta la visione del Georgia Insitute of Technology”.



L’ipotesi presentata da Kostoff, stando a quanto spiegato su Open, si scontra proprio con i due studi considerati più affidabili sull’argomento, uno dell’Istituto Ramazzini di Bologna, e uno del National toxicology program (Ntp). In entrambe le ricerche, però, gli stessi studiosi non avrebbero ritenuto le conclusioni degli esperimenti significative. In ogni caso, questi studi cercavano di analizzare una correlazione tra reti wireless e tumori: non si capisce come mai da qui si sia passati a trovare un collegamento con il Coronavirus.



Per farsi un’idea bisogna però partire dall’inizio e capire di cosa parliamo quando parliamo di rete 5G.



Ce lo spiega Marco Camisani Calzolari in questo servizio.