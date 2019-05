Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.40), appuntamento con la quarta puntata sui segreti del Premio Strega. Moreno Morello è tornato alla Fiera di Rho (Milano), dove ieri si è concluso “Tempo di libri”, per chiedere cosa pensano editori, scrittori e lettori delle rivelazioni fatte a Striscia dalla “Strega” che, dopo aver dichiarato di conoscere chi avrebbe vinto il Premio Strega 2016 con due mesi di anticipo (VIDEO), ha cominciato a mettere in luce i meccanismi segreti del premio letterario più prestigioso d’Italia. Tanti gli scrittori intervenuti al microfono di Morello. Tra questi, Walter Siti, che ha dichiarato di non partecipare al Premio Strega e di non avere idea di come funzioni, pur essendo il vincitore dell’edizione del 2013; Gianrico Carofiglio, che si è detto stupito delle dichiarazioni della “Strega” e Silvia Avallone, che sostiene di non aver mai notato nulla di poco trasparente nei meccanismi del Premio. Infine, Maurizio Maggiani, vincitore dell’edizione del 2005, Alberto Rollo e Alessandro Cecchi Paone, che hanno invece confermato quanto rivelato dalla “Strega”: «È una cosa che si dice da sempre ma che nessuno è mai riuscito a dimostrare», ha spiegato Cecchi Paone «Un punto in più per Striscia se ci riuscirà».



E nuove rivelazioni si preparano per la prossima puntata…