A Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.40), appuntamento con la terza puntata sui segreti del Premio Strega. Moreno Morello sarà alla Fiera di Rho (Milano), dove in questi giorni si tiene “Tempo di libri”, per chiedere cosa pensano editori, scrittori e lettori delle rivelazioni fatte a Striscia dalla “Strega” che, dopo aver svelato di conoscere chi avrebbe vinto il Premio Strega 2016 con due mesi di anticipo (VIDEO), ha cominciato a mettere in luce i meccanismi segreti del premio letterario più prestigioso d’Italia.

E nuove rivelazioni si preparano per la prossima puntata…