L'emergenza Coronavirus costringe in casa milioni di persone, che cercano di distrarsi in ogni modo possibile. Da buone forchette quali sono, gli italiani si sono riversati in cucina, cercando di riscoprire il piacere di fare le cose con le proprie mani, se non altro per far passare il tempo e tenersi occupati.



Per questo motivo abbiamo pensato di proporre alcune delle ricette più apprezzate degli chef da Nord a Sud, che hanno svelato i loro segreti a Paolo Marchi, co-fondatore di Identità Golose che da mesi collabora con Striscia la notizia con la sua rubrica "Capolavori italiani in cucina".



Abbiamo selezionato 7 preparazioni, alcune più semplici, altre più complesse. Dalla pizza alle orecchiette con le cime di rapa, fino alle linguine di Cannavacciuolo e a una variante insolita di tiramisù: mettetevi alla prova.