Un altro weekend di quarantena si avvicina e le cose da fare in casa cominciano a essere sempre più ripetitive, ma per fortuna il mondo dell’arte accorre in aiuto. Se la cucina e le ricette non fanno per voi o se semplicemente state cercando qualcosa per ingannare il tempo in attesa che lieviti l’impasto per la pizza, basta volgere lo sguardo verso musei e siti archeologici che già da settimane hanno messo a disposizione degli utenti visite guidate online e tour virtuali per consentire a tutti di ammirare opere d’arte, monumenti e mostre direttamente da casa. In attesa di poter tornare a muoverci liberamente per girovagare fisicamente fra quadri, sculture e architetture, ecco quali sono i siti culturali italiani che hanno aperto le loro porte alla digitalizzazione e che sono visitabili comodamente dal divano durante la quarantena. Marco Camisani Calzolari ci aveva già parlato di alcune delle iniziative in giro per l’Italia, dal Museo della Scienza e tecnologia di Milano alla Pinacoteca di Brera, dal Museo Egizio di Torino ai Musei Vaticani.



La mostra su Raffaello Sanzio



I musei di Napoli visitabili online

Siti archeologici e monumenti da vedere in Sicilia

Ultima in ordine di tempo la grande esposizione su Raffaello in corso alle Scuderie del Quirinale, inaugurata il 5 marzo, quando il Coronavirus aveva già iniziato a diffondersi in Italia. Dopo aver chiuso i battenti in seguito al decreto emanato per contenere la diffusione dell’epidemia, la mostra è stata resa disponibile online con contenuti digitali di cui il pubblico potrà fruire sui social e su YouTube . Con l’hashtag #RaffaelloOltreLaMostra sarà possibile ascoltare il racconto dei curatori e partecipare virtualmente agli incontri ospitati a palazzo Altemps prima dell’apertura al pubblico dell’esposizione.Ma non solo. Con l’hashtag #RaffaelloInMostra sarà invece possibile effettuare video-passeggiate all’interno delle sale delle Scuderie, con dettagli e curiosità sulle opere e il racconto dell’allestimento della rassegna che ha riunito 204 opere provenienti dalle più importanti collezioni internazionali, di cui 120 realizzate da Raffaello.Non solo Raffaello. A Napoli, per esempio, il Museo Archeologico Nazionale ha lanciato sul sito sui canali social , un’iniziativa per far vivere i propri spazi, le mostre temporanee e le collezioni. il Museo Madre, invece, ha invitato artisti e creativi a reinterpretare alcune parole e temi chiave per una riflessione sull’attuale momento che l’Italia e gli italiani stanno vivendo. Le idee sono poi pubblicate e condivise sul sito con la Call to Action “How to change the world from your living room” Grazie a Google Arts&Culture anche il patrimonio siciliano è alla portata di tutti. Dalla Fondazione Teatro Massimo di Palermo alla Valle dei Templi di Agrigento , gli utenti potranno ammirare opere digitalizzate e ad alta risoluzione attraverso una serie di tour virtuali, fruibili da computer, smartphone, tablet o con un visore per la realtà aumentata, per godere di ogni più piccolo dettaglio a 360 gradi.