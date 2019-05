Costanza Caracciolo e Bobo Vieri si sposano?

Costanza Caracciolo e Christian Vieri si sposano. O almeno così sembra a giudicare dalle pubblicazioni affisse al Comune di Milano.



L’ex velina e l’ex calciatore stanno insieme da poco più di un anno e mezzo, dall’estate del 2017 per l’esattezza. All’epoca nessuno credeva che la loro storia sarebbe potuta durare, visti i precedenti del bomber, che di capitolare sembrava non volerne sapere.



Invece il 18 novembre è arrivata Stella, la primogenita della coppia e in seguito alla nascita Vieri si era lasciato andare alla rivelazione su Diva e Donna: «Ci stiamo godendo Stella, ma prima o poi il matrimonio arriverà».



Per il momento i due non hanno confermato la notizia, né annunciato alcun fidanzamento ufficiale, ma sul sito del Comune di Milano è possibile vedere che le nozze saranno registrate nel capoluogo meneghino, dove Costanza risiede ufficialmente.



L’ex attaccante di Inter e Juve, invece, vive ormai da anni a Miami, alternando lavoro a tornei di beach soccer e beach tennis. Ed è in Florida che la coppia si trasferirà con la bambina, probabilmente dopo le nozze, come già dichiarato al Corriere della sera.