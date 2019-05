Da domani, a Striscia la Notizia, tutti gli aggiornamenti sulle elezioni presidenziali americane, con Sasà Salvaggio in collegamento dagli Stati Uniti. Lo scontro tra i due candidati alla poltrona presidenziale, Donald Trump e Hillary Clinton, sarà raccontato e commentato dal comico siciliano, ex inviato e conduttore di Striscia, che darà voce ad alcuni italiani residenti in America.