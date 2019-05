L’artista, noto al grande pubblico per le sue performance a Striscia la notizia, presenterà al Circolo della Stampa di Palazzo Bocconi opere scelte, ma anche una novità assoluta: le sue prime sculture. La mostra verrà inaugurata il 21 aprile, alle ore 18, e rimarrà aperta fino al 10 maggio. In tale occasione si potranno ammirare alcuni dipinti, in cui è rappresentato un universo di colori, di volti anonimi, di espressioni.

Inoltre, saranno in mostra per la prima volta le sculture, opere monocrome che sono l’essenza delle figure pittoriche, uscite dalla loro bidimensionalità. Con la mostra al Circolo della Stampa l’artista si servirà anche del gioco dell’interattività, una sorta di “pedigree” della vita di un quadro. Infatti, ogni opera ha la sua storia e, con un semplice click, si avrà la possibilità di conoscerla. All’inaugurazione saranno presenti, su invito, diversi personaggi dell'arte, della cultura, del giornalismo e della televisione.