Durante la pandemia, lo Stato ha cercato di sanare l’emergenza economica con bonus Covid previsti dal Decreto Rilancio 2020; il problema è che quella che doveva essere un’azione di aiuto per le imprese si è rivelata, in alcuni casi, un metodo funzionale per commettere truffe finanziarie su affitti non residenziali, Bonus facciate e Bonus sisma. Per i truffatori è stato molto semplice: senza troppe autorizzazioni e grazie all’utilizzo di prestanome e di una rete ben costruita (come per il Bonus 110%), la legge è stata sfruttata con disonestà.



Il meccanismo della truffa

Come funzionano queste truffe? Per capirlo bisogna partire dalche, era stato promosso a maggio del 2020. Il decreto concede un credito di imposta del 60% sui canoni di locazione per immobili commerciali o industriali e, fra l’80% e il 90% sui lavori di rifacimento di facciate e adeguamento sisma. Lo scopo della legge sarebbe stato quello di aiutare le aziende in crisi per le spese dei lavori sostenuti, ma in realtà questopuò essere girato ad altri soggetti e incassato subito vendendolo con sconto a una Banca. Inoltre, non è richiesta alcuna documentazione per la cessione di credito.