La Cina dichiara guerra ai deepfake. Pechino ha infatti emesso nuovi provvedimenti per prevenire la diffusione di fake news e video manipolati attraverso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale.



Come riporta l’agenzia Reuters, la recente normativa vieta la pubblicazione di questo tipo di contenuti a meno che non sia esplicitato che si tratta di un post realizzato attraverso la realtà aumentata o l’ai.



I trasgressori saranno perseguiti penalmente da gennaio, cioè da quando entrerà in vigore la nuova legge.



L’obiettivo è quello di rendere palese all’utente cosa sia reale e cosa no, per evitare che si diffondano bufale in rete che possono essere percepite come vere, magari attribuendo frasi e azioni a persone che non ne sono responsabili.

Secondo l’amministrazione del cyberspazio cinese (la CAC, Cyberspace Administration of China), infatti, i deepfake potrebbero «mettere a rischio la sicurezza nazionale, distruggere la stabilità sociale e violare diritti e interessi di singoli individui».



Un provvedimento non del tutto inaspettato, visto che già in passato la Cina aveva dichiarato di voler rendere illegale questo tipo di tecnologie applicate ai social e alla comunicazione.



La novità è rappresentata però dal metodo con cui si è deciso di intervenire a livello legislativo. Non è chiaro infatti se il responsabile della specifica del tipo di contenuto spetti al creatore del video o se possa essere responsabilità anche della piattaforma social che lo ospita, che, come sostiene il South China Morning Post, dovrà dotarsi di tecnologie in grado di individuare e riconoscere i post manipolati.



Il motivo è presto detto: prima che Striscia mandasse in onda il finto fuorionda di Renzi, accendendo quindi i riflettori sul tema deepfake e insinuando il dubbio, in quanti sarebbero stati in grado di riconoscere un video fake (o perlomeno di farsi una domanda sulla veridicità di immagini così realistiche)?